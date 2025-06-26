Российского бойца ММА ударило током во время празднования победы

Российский боец ММА Иван Паршиков получил удар током во время празднования победы на турнире AFC 37. Бой проходил во Вьетнаме.

Спортсмен победил Да Ын Чжона решением большинства судей. После победы Паршиков забрался на канаты и хотел прыгнуть в бассейн. Схватившись за столб с осветительным приборами, он упал без сознания после удара током.

За карьеру в ММА 27-летний россиянин одержал 16 побед и потерпел 5 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.