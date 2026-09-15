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Губерниев — о решении World Taekwondo разрешить турниры в России: «Можно только поздравить нас»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снять ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации на территории России.

«Это поступательное движение, которое продолжается. Это укладывается в тренд последних месяцев. Большая олимпийская федерация снимает ограничения с наших спортсменов. Можно только поздравить всех нас. Еще стоит вопрос о возможном проведении международных соревнований по тхэквондо в России. Но нужно понять экономическую целесообразность», — сказал Губерниев «СЭ».

В январе 2026 года World Taekwondo разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

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Дмитрий Губерниев
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