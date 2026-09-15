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Чемпионат Европы по боксу 2026: дата и время, расписание, участники и трансляции

Чемпионат Европы по боксу-2026: дата и время, расписание, участники и трансляции

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

I чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing пройдет с 17 по 25 сентября 2026 года в Софии

Соревнования примет Asics Arena в Софии (Болгария). Медали будут разыграны в 20 весовых категориях у мужчин и у женщин. Турнир станет первым чемпионатом Европы среди любителей, организованным под эгидой World Boxing (WB).

Расписание чемпионата Европы по боксу-2026

Чемпионат Европы по боксу-2026 пройдет с 15 по 26 сентября. Соревновательная часть состоится с 17 по 25 сентября.

15 сентября

Приезд команд, аккредитация и проверка документов

16 сентября

14.00. Мандатная комиссия

18.30. Официальная жеребьевка

17 сентября

Первый соревновательный день

14.00. Предварительные бои

18.00. Церемония открытия

19.00. Предварительные бои

18 сентября

Второй соревновательный день

14.00. Предварительные бои и 1/8 финала

18.00. Предварительные бои и 1/8 финала

19 сентября

Третий соревновательный день

14.00. Предварительные бои и 1/8 финала

18.00. Предварительные бои и 1/8 финала

20 сентября

Четвертый соревновательный день

14.00. Предварительные бои и 1/8 финала

18.00. Предварительные бои и 1/8 финала

21 сентября

Пятый соревновательный день

14.00. Предварительные бои и 1/8 финала

18.00. Предварительные бои и 1/8 финала

22 сентября

Шестой соревновательный день

14.00. 1/4 финала

18.00. 1/4 финала

23 сентября

Седьмой соревновательный день

14.00. 1/2 финала

18.00. 1/2 финала

24 сентября

Восьмой соревновательный день

14.00. 1/2 финала

18.00. 1/2 финала

25 сентября

Девятый соревновательный день

17.00. Финалы, награждение, закрытие

Участники чемпионата Европы по боксу-2026

На чемпионате Европы по боксу примут участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. В турнире примут участие российские спортсмены с флагом и гимном.

Состав мужской сборной России на чемпионат Европы по боксу-2026

До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).

До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).

До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).

До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).

До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).

До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).

Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу-2026

До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан);

До 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край);

До 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край);

До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия);

До 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край);

До 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан);

До 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край);

До 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область);

До 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край);

Свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край).

Где смотреть трансляцию чемпионата Европы по боксу-2026

Права на трансляцию чемпионата Европы по боксу-2026 в России принадлежат онлайн-платформе Okko. Трансляции будут доступны по платной подписке.

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