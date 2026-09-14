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Контрольная схватка между Абдулрашидом Садулаевым и Магомедом Курбановым за путевку на ЧМ: дата и место проведения

Контрольная схватка между Садулаевым и Курбановым за путевку на ЧМ пройдет в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил о дате проведения контрольной схватки между Абдулрашидом Садулаевым и Магомедом Курбановым за путевку на чемпионат мира в весовой категории до 97 кг.

«Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже — в октябре на сборах», — приводит слова Гацалова ТАСС.

30-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом. Также он шесть раз побеждал на чемпионатах мира. 33-летний Курбанов в 2026 году стал победителем чемпионата России, который пропустил Садулаев.

Чемпионат мира по спортивной борьбе состоится в Астане с 24 октября по 1 ноября.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
Хаджимурат Гацалов
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