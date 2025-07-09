Нокаутер Рабаданов поднялся сразу на две позиции в рейтинге лучших бойцов России

По итогам июня в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий новых имен не появилось, но произошло важное изменение — Гаджи Рабаданов поднялся на две позиции — с 15-го места на 13-е.

В полуфинале Гран-при PFL воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова четыре раза отправил в нокдаун Кевина Ли и в результате победил техническим нокаутом. Рабаданов одержал четвертую победу нокаутом подряд.

Также обращает на себя внимание, что Мовсар Евлоев на 2 балла опередил Петра Яна (это случилось из-за того, что два респондента, ставившие Яна выше Евлоева, на этот раз не смогли принять участие в голосование). 26 июля состоится турнир UFC в Абу-Даби, в котором примут участие и Евлоев, и Ян, и другие известные российские бойцы, так что изменения в рейтинге по итогам июля неминуемы.

Рейтинг обновляется ежемесячно и составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 542 (509 балла + 33 упоминания в анкетах)

2. Магомед Анкалаев — 490 (457 + 33)

3. Вадим Немков — 415 (382 + 33)

4. Арман Царукян — 391 (359 + 32)

5. Александр Волков — 371 (338 + 33)

6. Мовсар Евлоев (+1) — 312 (281 + 31)

7. Петр Ян (-1) — 310 (279 + 31)

8. Усман Нурмагомедов — 259 (226 + 33)

9. Шамиль Мусаев — 249 (219 + 30)

10. Умар Нурмагомедов — 234 (204 + 30)

11. Сергей Павлович — 189 (162 + 27)

12. Магомедрасул Гасанов — 134 (112 + 22)

13. Гаджи Рабаданов (+2) — 92 (70 + 22)

14. Азамат Мурзаканов (-1) — 52 (46 + 16)

15. Анатолий Малыхин (-1) — 50 (47 + 13)

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Денис Гольцов — 41 (32 + 9)

Роман Копылов — 39 (28 + 11)

Ислам Омаров — 36 (30 + 6)

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 26 (22 + 4)

Тимур Хизриев — - 19 (14 + 5)

Муслим Магомедов — 18 (15 + 3)

Шарабутдин Магомедов — 17 (13 + 4)

Богдан Гуськов — 16 (13 + 3)

Эдуард Вартанян — 12 (9 + 3)

Рамазан Курамагомедов — 11 (8 + 3)

Биберт Туменов — 10 (9 + 1)

Тагир Уланбеков — 8 (6 + 2)

Олег Попов — 8 (5 + 3)

Альберт Туменов — 7 (6 + 1)

Евгений Гончаров — 6 (5 + 1)

Шамиль Газиев — 6 (5 + 1)

Иван Штырков — 4 (2 + 2)

Валентин Молдавский — 4 (3 + 1)

Дмитрий Бикрев — 4 (3 + 1)

Абубакар Вагаев — 2 (1 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Азамат Бостанов.

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.