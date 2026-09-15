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Таймазова и Тасоев вошли в состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

Сергей Филин

Бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова и двукратный чемпион мира Инал Тасоев попали в состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Азербайджане, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

В турнире примут участие 23 российских спортсмена — 12 мужчин и 11 женщин.

В личных соревнованиях у женщин на ЧМ выступят Сабина Гилязова, Марина Воробьева (обе в весовой категории до 48 килограммов), Ольга Мухина, Ирина Зуева (обе — до 57 килограммов), Дали Лилуашвили (до 63 килограммов), Тамара Лищенко и Мадина Таймазова (обе — до 70 килограммов), Элис Старцева и Мария Иванова (обе — свыше 78 килограммов).

В индивидуальных соревнованиях у мужчин Россию будут представлять Аюб Блиев (в весовой категории до 60 килограммов), Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов (оба — до 66 килограммов), Данил Лаврентьев (до 73 килограммов), Егор Андони (до 90 килограммов), Арман Адамян, Нияз Билалов (оба — до 100 килограммов), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (свыше 100 килограммов).

В турнире смешанных сборных выступят Буян-Херел Санаа, Мансур Лорсанов, Тамерлан Башаев, Наталья Елкина и Александра Бабинцева.

Чемпионат мира по дзюдо состоится в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября.

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Источник: Федерация дзюдо России
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