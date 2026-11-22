Российские дзюдоисты завоевали серебро командного турнира на юниорском первенстве мира

Сборная России завоевала серебряные медали смешанного командного турнира на первенстве мира по дзюдо среди юниоров до 21 года в Ташкенте.

В финале россияне уступили команде Японии со счетом 2:4. На пути к решающей встрече сборная России одержала победы над Монголией, Южной Кореей и Бразилией.

Ранее российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете индивидуальных соревнований, завоевав десять наград — четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Четыре золота стали рекордом сборной России на юниорских первенствах мира. Предыдущее достижение составляло три победы, одержанные на турнирах 1998 и 2013 годов.

На предыдущем первенстве мира в 2025 году россияне стали бронзовыми призерами командного турнира.

Соревнования в Ташкенте проходили с 19 по 22 ноября. Российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном при поддержке Российского спортивного фонда.