Российские каратисты завоевали бронзу Кубка мира в Китае

Мужская сборная России по карате завоевала бронзовые медали Кубка мира в дисциплине кумите. Соревнования проходят в Ханчжоу (Китай).

В поединке за третье место россияне победили команду Ирана со счетом 3:0.

Ранее сборная России уступила Черногории (1:3) в полуфинале турнира. Победителем Кубка мира стала команда Черногории, обыгравшая в финале Турцию.

Российские каратисты выступают на международных соревнованиях под флагом Всемирной федерации карате (WKF). Кубок мира завершится 22 ноября.