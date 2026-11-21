Коновалова принесла России серебро чемпионата мира по дзюдо среди юниоров в Ташкенте

В третий день первенства мира по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Ташкенте сборная России завоевала четыре медали.

Кристина Коновалова завоевала серебряную медаль. В финале весовой категории до 78 кг она уступила представительнице Турции Туане Гюленай.

В этом же весе пьедестал покорился и второй россиянке: Злата Супруненко в схватке за третье место одолела словенку Незу Хладник. Супруненко — действующая чемпионка Европы среди юниоров, Коновалова — победительница первого в истории юниорского Гран-при в Душанбе.

Еще одну бронзу у женщин завоевала Кира Сафонова. В весе свыше 78 кг она победила в поединке за третье место туниску Зейнеб Труди. Сафонова — вице-чемпионка мира-2025 в этом же возрасте и медалистка октябрьского Гран-при в Душанбе.

У мужчин бронзу в весе до 90 кг завоевал Абдула Сулейманов, в решающей схватке за третье место одолевший египтянина Мустафу Эльрамли. Годом ранее он выиграл оба главных юношеских старта — первенства Европы и мира.

По итогам трех дней у сборной России уже десять наград, из них четыре — золотые. Команда выступает под флагом и гимном России.

21 ноября в Ташкенте завершится личный турнир. А 22 ноября сборная поборется за награды в командных соревнованиях «стенка на стенку».