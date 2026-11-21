Федерация бокса России получила полноправное членство в World Boxing

Федерация бокса России стала полноправным членом международной организации World Boxing. Решение принято 20 ноября на IV ежегодном конгрессе в Панаме, сообщила пресс-служба российской федерации.

«Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран», — заявил участвовавший в конгрессе заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин.

В World Boxing уточнили, что по итогам заседания одобрены 47 заявок национальных федераций на полноправное членство. Теперь организация объединяет 170 полноправных и одного ассоциированного члена. Новые полноправные участники смогут голосовать на будущих конгрессах по принципу «одна страна — один голос».

В марте 2026 года World Boxing уже приняла заявку России, однако тогда российская федерация получила статус утвержденного члена без права голоса. Новое решение меняет именно членский статус организации. Оно само по себе не означает автоматического разрешения российским боксерам выступать под национальным флагом на всех международных турнирах.

World Boxing курирует олимпийский бокс, включая систему отбора на Игры-2028 в Лос-Анджелесе. Согласно сообщению международной федерации, олимпийская квалификация должна начаться в 2027 году.