Дзюдоистка Коновалова расстроена серебром первенства мира: «Допустила глупые ошибки»

Серебряный призер первенства мира по дзюдо среди юниоров, россиянка Кристина Коновалова, призналась, что расстроена финалом больше, чем рада серебряной медали. По ее словам, она сама виновата в том, что не взяла золото.

В решающей схватке весовой категории до 78 кг россиянка уступила представительнице Турции Туане Гюленай. Для Коноваловой это первый медальный старт на планетарном уровне. Она — действующая чемпионка Европы среди юниоров и победительница первого в истории юниорского Гран-при, прошедшего в октябре в Душанбе.

«После финала эмоции смешанные. С одной стороны, я наконец-то завоевала медаль первенства мира, и это здорово. Но все равно больше расстройства. Очень обидно, что не получилось взять золото. Допустила глупые ошибки. Я понимаю, что именно сделала не так и сколько еще придется над этим работать. От этого еще обиднее. Свое серебро посвящаю младшему брату. У него сейчас идет полоса неудач, но я верю в него. Уверена, что у него все получится, и он обязательно станет чемпионом», — сказала Коновалова ТАСС.

Россияне выступают на первенстве мира в Ташкенте под национальным флагом и с гимном. Поддержку команде оказывает Российский спортивный фонд.

Первенство мира завершится 22 ноября.