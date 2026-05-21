Определились полуфиналисты «Кубка Победы-2026»

В четверг, 21 мая, в Оренбурге завершился первый этап пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы-2026». По итогам противостояний определились все полуфиналисты.

21 мая победы одержали команды «Кубань» и «Урал», которые оказались сильнее «Тулы» и «Ахмата» соответственно. 20 мая путевки в полуфинал завоевали «Кама» и «Ленинград», победившие «Сибирь» и «Москву».

«Кубань» — «Тула» — 5:0

До 57 кг: Андрей Пегливанян (Сочи, «Кубань») единогласным решением судей победил Виталия Бойцова (Балашиха, «Тула»);

До 67 кг: Карен Соловьев (Сочи, «Кубань») большинством решений судей победил Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, «Тула»);

До 71 кг: Евгений Кооль (Анапа, «Кубань») единогласным решением судей победил Алексея Семыкина (Электросталь, «Тула»);

До 80 кг: Ильяс Магомедов (Каспийск, «Кубань») единогласным решением судей победил Эльшана Гусейнова (Белгород, «Тула»);

Свыше 86 кг: Давид Суров (Анапа, «Кубань») единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина (Белгород, «Тула»).

«Урал» — «Ахмат» — 3:2

До 57 кг: Семен Костюков (Сургут, «Урал») раздельным решением судей победил Джабраила Ирезиева (Грозный, «Ахмат»);

До 67 кг: Малик Сугаипов (Грозный, «Ахмат») единогласным решением судей победил Дониёра Назарова (Челябинск, «Урал»);

До 71 кг: Изновр Зайпулаев (Грозный, «Ахмат») единогласным решением судей победил Алексея Кузина (Нижний Тагил, «Урал»);

До 80 кг: Данил Шенхнет (Екатеринбург, «Урал») единогласным решением судей победил Рамзана Эльмурзаева (Грозный, «Ахмат»);

Свыше 86 кг: Александр Дорофеев (Асбест, «Урал») большинством решений судей победил Рамазана Карнукаева (Грозный, «Ахмат»).

Кубок посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. На втором этапе «Кубка Победы-2026», который пройдет 27 мая в Перми, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге.

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