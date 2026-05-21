Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА

Определились полуфиналисты «Кубка Победы-2026»

В четверг, 21 мая, в Оренбурге завершился первый этап пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы-2026». По итогам противостояний определились все полуфиналисты.

21 мая победы одержали команды «Кубань» и «Урал», которые оказались сильнее «Тулы» и «Ахмата» соответственно. 20 мая путевки в полуфинал завоевали «Кама» и «Ленинград», победившие «Сибирь» и «Москву».

«Кубань» — «Тула» — 5:0

До 57 кг: Андрей Пегливанян (Сочи, «Кубань») единогласным решением судей победил Виталия Бойцова (Балашиха, «Тула»);
До 67 кг: Карен Соловьев (Сочи, «Кубань») большинством решений судей победил Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, «Тула»);
До 71 кг: Евгений Кооль (Анапа, «Кубань») единогласным решением судей победил Алексея Семыкина (Электросталь, «Тула»);
До 80 кг: Ильяс Магомедов (Каспийск, «Кубань») единогласным решением судей победил Эльшана Гусейнова (Белгород, «Тула»);
Свыше 86 кг: Давид Суров (Анапа, «Кубань») единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина (Белгород, «Тула»).

«Урал» — «Ахмат» — 3:2

До 57 кг: Семен Костюков (Сургут, «Урал») раздельным решением судей победил Джабраила Ирезиева (Грозный, «Ахмат»);
До 67 кг: Малик Сугаипов (Грозный, «Ахмат») единогласным решением судей победил Дониёра Назарова (Челябинск, «Урал»);
До 71 кг: Изновр Зайпулаев (Грозный, «Ахмат») единогласным решением судей победил Алексея Кузина (Нижний Тагил, «Урал»);
До 80 кг: Данил Шенхнет (Екатеринбург, «Урал») единогласным решением судей победил Рамзана Эльмурзаева (Грозный, «Ахмат»);
Свыше 86 кг: Александр Дорофеев (Асбест, «Урал») большинством решений судей победил Рамазана Карнукаева (Грозный, «Ахмат»).

Кубок посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. На втором этапе «Кубка Победы-2026», который пройдет 27 мая в Перми, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трамп рассказал о состоянии Моджтабы Хаменеи после удара армии США
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Reuters сообщило об отказе Цукерберга от замены сотрудников на ИИ
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
TMZ сообщил о смерти актера Тима Карри на 81-м году жизни
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

27 июня в Москве состоится международный турнир IBA Bare Knuckle 5

Турнир TOP DOG 42 пройдет 6 июня в Санкт-Петербурге
Новости
RSS RSS
Все новости