Валуев — о победе сборной России на ЧЕ по боксу: «Никто не сомневался»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о победе сборной России в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу.

«Радуемся! Мы сильнейшая команда Европы. В принципе, это ни у кого не вызывало никаких сомнений. Уверенность за нашу школу бокса присутствует всегда», — сказал Валуев «СЭ».

Сборная России завершила чемпионат Европы по боксу в Софии на первом месте в медальном зачете. За девять дней турнира россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, причем 12 представителей сборной дошли до финалов.