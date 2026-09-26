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Николай Валуев заявил, что не сомневался в победе сборной России на ЧЕ по боксу

Валуев — о победе сборной России на ЧЕ по боксу: «Никто не сомневался»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о победе сборной России в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу.

«Радуемся! Мы сильнейшая команда Европы. В принципе, это ни у кого не вызывало никаких сомнений. Уверенность за нашу школу бокса присутствует всегда», — сказал Валуев «СЭ».

Сборная России завершила чемпионат Европы по боксу в Софии на первом месте в медальном зачете. За девять дней турнира россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, причем 12 представителей сборной дошли до финалов.

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Николай Валуев
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