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Мексиканский боксер Торрес умер через шесть дней после поражения нокаутом

Мексиканский боксер Торрес умер через шесть дней после поражения нокаутом

Сергей Ярошенко

Мексиканский боксер Артуро Торрес умер в возрасте 26 лет через шесть дней после поражения нокаутом, сообщает промоутерская компания Supreme Boxing.

«Мы в трауре после смерти Артуро Торреса, который скончался спустя шесть дней после того, как получил удар от своего соотечественника Хильберто Гарсии. После боя Торрес остался в ринге, прежде чем упал. Он получил медицинскую помощь, после чего был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

19 сентября Торрес провел бой с соотечественником Хильберто Гарсией и потерпел поражение нокаутом в седьмом раунде.

За профессиональную карьеру Торрес одержал 15 побед, шесть из которых нокаутом, потерпел шесть поражений и три боя завершил вничью.

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