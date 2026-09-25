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ЧЕ-2026 по боксу: результаты сборной России 25 сентября

Фото Федерация бокса России

В пятницу, 25 сентября, в заключительный день соревнований, на ринг выйдут 6 российских боксеров.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты 25 сентября

Финал

Женщины

До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Владислава Кухта (Венгрия)

До 65 кг. Азалия Аминева (Россия) — Лука Хамори (Венгрия)

Мужчины

До 55 кг. Вячеслав Рогозин (Россия) — Абдул Бертон (Англия)

До 70 кг. Сергей Колденков (Россия) — Наби Исгандаров (Азербайджан)

До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Растко Шимич (Сербия)

Свыше 90 кг. Давид Суров (Россия) — Дамар Томас (Англия)

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).

В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.

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