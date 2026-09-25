ЧЕ-2026 по боксу: результаты сборной России 25 сентября
В пятницу, 25 сентября, в заключительный день соревнований, на ринг выйдут 6 российских боксеров.
Чемпионат Европы по боксу. Результаты 25 сентября
Финал
Женщины
До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Владислава Кухта (Венгрия)
До 65 кг. Азалия Аминева (Россия) — Лука Хамори (Венгрия)
Мужчины
До 55 кг. Вячеслав Рогозин (Россия) — Абдул Бертон (Англия)
До 70 кг. Сергей Колденков (Россия) — Наби Исгандаров (Азербайджан)
До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)
До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Растко Шимич (Сербия)
Свыше 90 кг. Давид Суров (Россия) — Дамар Томас (Англия)
Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).
В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
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