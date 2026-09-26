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Лебедев назвал ожидаемой победу российских боксеров на чемпионате Европы в Софии

Лебедев назвал ожидаемой победу российских боксеров на ЧЕ: «В Европе наша сборная всегда была лучшей — это закон»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» высказался о победе российских боксеров в медальном зачете на чемпионате Европы.

«В Европе сборная России всегда была лучшей — это закон. Это исторически уже так. Мы долго были изолированы и вырвались голодными. Первое место — ожидаемый результат. Поздравляю команду и тренеров, все молодцы. Не удалось нас замариновать. Но дальше нас ждет ступень еще выше — Олимпийские игры, чемпионат мира. Поэтому давайте не расслабляться и не праздновать раньше времени», — сказал Лебедев «СЭ».

Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. Чемпионами стали Давид Суров, Чеэрав Ашалаев, Сергей Колденков, Вячеслав Рогозин, Азалия Аминева, Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов.

Чемпионат Европы по боксу проходил в Софии (Болгария). Россияне выступали на турнире с национальной символикой.

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Денис Лебедев
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