Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу 2026 года.



Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. Чемпионами стали Давид Суров, Чеэрав Ашалаев, Сергей Колденков, Вячеслав Рогозин, Азалия Аминева, Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов.



Второе место в медальном зачете заняли спортсмены из Турции, на счету которых 3 золотые медали.



Чемпионат Европы по боксу проходил в Софии (Болгария). Россияне выступали на турнире с национальной символикой.