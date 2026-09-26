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Фьюри обвинил Джошуа и Хирна в срыве боя: «Трусливые ублюдки лишили нас крупнейшего боя в истории бокса»

Василий Рогов
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, официально анонсированный 24 сентября и запланированный на 11 декабря в Кардиффе, оказался под угрозой срыва спустя менее двух дней после объявления.

По данным журналистов Криса Манникса и Майка Коппингера, причиной разногласий стало возможное участие главы UFC Даны Уайта в продвижении поединка. Манникс сообщил, что промоутер Джошуа Эдди Хирн выступает против этого и ссылается на условия контракта, которые, по его словам, исключают участие Zuffa Boxing.

После появления этой информации Фьюри опубликовал резкое видеообращение.

«Джошуа и Хирн пытаются выйти из боя. Они говорят, что не будут драться. Трусы. Все из-за эго Хирна — он придумывает миллион отговорок. Цыганский король возвращается в Великобританию, чтобы разбить тебя на глазах у моих фанов в Уэльсе. Ты жалкий бодибилдер. А Турки Аль аш-Шейх уже ищет настоящих мужчин, готовых выйти на бой. Хирн лишил нас крупнейшего боя в истории бокса», — заявил Фьюри.

При этом в официальном анонсе Netflix Уайт указан среди участников продвижения боя. Сам Хирн настаивает, что условия соглашения этого не предусматривают.

Официального объявления об отмене поединка пока не было. По информации Коппингера, в случае срыва обсуждаются альтернативные варианты, среди которых бои Теренса Кроуфорда с Райаном Гарсией и Фьюри с Давидом Бенавидесом.

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