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Чемпионат Европы по боксу 2026: россиянка Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль 25 сентября

Россиянка Воронцова завоевала серебро на чемпионате Европы по боксу

Сергей Филин

Россиянка Людмила Воронцова завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по боксу.

В финальном бою весовой категории до 57 килограммов Воронцова проиграла Владиславе Кухте из Венгрии единогласным решением судей. Это первая серебряная медаль на ЧЕ в карьере 27-летней россиянки.

Воронцова — серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат Европы по боксу проходит на «Асикс Арене» в Софии (Болгария) и завершится 25 сентября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с флагом и гимном.

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