СК завершил расследование убийства чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Расследование дела об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу в Москве в 2019 году завершено, сообщила журналистам 17 марта старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В ноябре 2019 года сообщалось, что неизвестный застрелил возле дома на Нахимовском проспекте в Москве 40-летнего чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна. В СК добавили, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 1971, 1982 и 1984 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений ... организация и пособничество убийства и ... незаконный оборот оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — цитирует Иванову РИА Новости.

По данным СК, организатор преступления подыскал двух сообщников для убийства мужчины. Исполняя отведенные им роли, один из фигурантов наблюдал за подъездом жилого дома на Нахимовском проспекте в Москве, где проживал потерпевший. Вечером 13 ноября 2019 года, когда последний вышел на улицу, один из обвиняемых подбежал к нему и выстрелил в голову из огнестрельного оружия. После этого мужчина скрылся на автомобиле сообщника. От полученных повреждений боксер скончался на месте.