46-летний Орловский одержал победу в дебютном бою на голых кулаках

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский провел дебютный бой на голых кулаках.

На турнире Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) 76 белорус победил американца Джоша Коупленда техническим нокаутом. Турнир проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

За карьеру в ММА 46-летний Орловский провел 60 боев — 34 победы, 24 поражения и еще 2 поединка признаны несостоявшимися.

Последний бой в ММА он провел 29 июня 2024 года, проиграв раздельным решением судей Мартину Будаю.