Орловский отреагировал на выздоровление Емельяненко

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) похвалил Александра Емельяненко (28-9) за то, что он пошел на поправку. Об этом Орловский сказал в интервью «СЭ».

— После боя Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко вы заступились за Александра. Сейчас он прошел курс реабилитации в Ингушетии. Выглядит довольно свежо. Как вам такие перемены? Как считаете, это идет на пользу Александру?

— Главное — не кидаться из одной крайности в другую. Везде должна быть мера. Но если это ему поможет, то, конечно, молодец.

Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».