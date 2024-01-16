В Бразилии ветеран ММА был убит представителями организованной преступности

Накануне 44-летний Диего Брага (23-8) сообщил в своих социальных сетях, что поздно вечером в воскресенье у него из гаража украли мотоцикл.

По данным MMA Fighting, Брага решил отправиться в фавелу на поиски транспортного средства, но члены преступной организации Comando Vermelho приняли его за члена конкурирующего формирования. После этого его якобы убили.

Брага, лидер команды Tropa Thai в Рио-де-Жанейро и инструктор по боевым искусствам для обездоленных детей в фавелах, тренировал своего сына Габриэля Брагу (12-1), доведя молодого перспективного 25-летнего бойца до финала PFL в полусреднем весе в 2023 году. Габриэль проиграл Хесусу Пинедо (23-6) в финале, победитель которого получил 1 миллион долларов.

Брага был активным бойцом с 2003 по 2014 год, выступал против таких бойцов, как Чарльз Оливейра (34-9), Милтон Виейра (13-8) и Адриано Мартинс (28-12). Также Брага тренировал легендарного средневеса Андерсона Сильву (34-11) во время его последних поединков в UFC.