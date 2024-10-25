Магомедов: «Федерации панкратиона нужен хайп»

Известный тренер и менеджер в российских ММА Магомед Магомедов поделился мнением о том, что турниры Hardcore FC по кулачным боям теперь будут проходить с лицензией Федерации панкратиона России.

«Любая федерация, которая свяжется с этой парашей, пожалеет. Была же причина того, что у Hardcore отобрали лицензию. Почему? Занимаются плохими вещами. Терпели-терпели, но уже дела на бойцов начались. Федерации панкратиона нужен хайп. Мало кто о соревнованиях по панкратиону говорит. Уверен, что они не знают, с кем связались. В ближайшее время, максимум через полтора года, они отзовут лицензию. Все до поры до времени. Когда ты что-то делаешь под эгидой Hardcore, на тебя ставится клеймо. Все понимают, что будет грязь. Ни одна федерация не будет их долго поддерживать», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

14 октября Федерация бокса России прекратила действие лицензии ООО «Эйчэфси Медиа», под эгидой которой Hardcore проводит мероприятия по кулачным боям. Позже пресс-служба лиги сообщила о подписании соглашения с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России.