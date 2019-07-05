Лобов заявил, что Конор Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов в интервью "Матч ТВ" рассказал, почему его друг, ирландец Конор Макгрегор согласился на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова​. Также Лобов добавил, что Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства.

– Почему Конор Макгрегор вообще согласился на бой с Хабибом Нурмагомедовым при неблагоприятных исходных данных: он два года не выступал в ММА, он выходит на непобежденного бойца, борьбе которого никто не смог что-то противопоставить. Объективно ведь было не так много шансов. А Конор принимает этот бой, в результате проигрывает и делится с Хабибом популярностью.

– Потому что Конор – настоящий боец. Он хочет драться с самыми сильными. За это его и уважают. Он никогда никого не боялся и не снимался с боев, даже когда у него были травмы. Он выходил на бой с порванной связкой в колене (имеется в виду бой с Чедом Мендесом в 2015 году за титул временного чемпиона UFC). Я лично присутствовал, когда Конору позвонил хирург и сказал: "Какой бой? Тебе нужна вторая операция". Конор сказал: "Я с боев не снимаюсь". Вышел на бой на одной ноге и победил. Он настоящий боец.

– Верите в возможность реванша Конора с Хабибом? Потому что сам Хабиб заявляет, что есть три соперника – Порье, Фергюсон, Сен-Пьер. Конора среди них нет.

– Давайте начистоту: с кем бы ни хотел Конор подраться – любой бой возможен. Когда дерется Конор, речь идет о сотнях миллионов долларов. При таких деньгах можно сделать любой бой.

– Правда, что Конор в какой-то момент рассматривал возможность получения российского гражданства?

– В принципе да. Рассматривал. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было.