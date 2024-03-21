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21 марта, 06:40

Камил Гаджиев: «Для нас, болельщиков, Уткин сделал футбол намного привлекательней»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев опубликовал в соцсетях видео своего примирения с футбольным комментатором Василием Уткиным, с которым у него был конфликт.

«Лучшего повода для примирения с Василием Уткиным и придумать было нельзя – в этот день его команда «Эгриси» обыграла наш «ФК Файт Найтс» в бронзовом матче МедиаЛиги.

Теперь я рад тому, что мы в этот день уступили, ведь медалей будет еще много, а повод отбросить все недосказанности и обняться с Васей, поздравляя его, был у меня, как оказалось, только один.

Футбол для него был всем – работой, хобби, отдушиной, семьей. Для нас, российских болельщиков, он сделал эту игру намного привлекательней. И если завтра на матче Россия – Сербия в его память объявят «минуту молчания» – это будет справедливо!» – написал Гаджиев в соцсетях.

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет, предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.

Василий Уткин
Камил Гаджиев
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