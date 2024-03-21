Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

21 марта, 02:52

Гончаров: «Без Федора про Александра Емельяненко никто бы не знал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров раскритиковал победы Александра Емельяненко.

«Без Федора про Александра никто бы не знал. Это факт. Разве у него есть какие-то пояса? Чемпион чего он? Его продвигали благодаря брату. Давали возможность драться с сильными бойцами. Победил он только Сергея Харитонова, а остальным проиграл досрочно. На пике карьеры он хорошо работал в стойке. На самом деле. Молодец. Мне его манера нравилась. Ярко дрался. Но оппозиция. С кем? Вот и все. Были несколько неплохих имен, но всем топовым бойцам он проиграл. Поэтому я бы не стал ставить его на высокий уровень», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гончарова.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 28 побед и потерпел 10 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-aleksandr-emelyanenko-proigral-vsem-topovym-boicam-345624/
1
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джонс считает, что блогер Пол может нокаутировать Тайсона

Камил Гаджиев: «Для нас, болельщиков, Уткин сделал футбол намного привлекательней»
Новости
RSS RSS
Все новости