Гончаров: «Без Федора про Александра Емельяненко никто бы не знал»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров раскритиковал победы Александра Емельяненко.

«Без Федора про Александра никто бы не знал. Это факт. Разве у него есть какие-то пояса? Чемпион чего он? Его продвигали благодаря брату. Давали возможность драться с сильными бойцами. Победил он только Сергея Харитонова, а остальным проиграл досрочно. На пике карьеры он хорошо работал в стойке. На самом деле. Молодец. Мне его манера нравилась. Ярко дрался. Но оппозиция. С кем? Вот и все. Были несколько неплохих имен, но всем топовым бойцам он проиграл. Поэтому я бы не стал ставить его на высокий уровень», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гончарова.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 28 побед и потерпел 10 поражений.