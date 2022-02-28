Сергей Соловейчик покинул пост президента Европейского союза дзюдо

Европейский союз дзюдо (EJU) объявил об уходе россиянина Сергея Соловейчика с поста президента организации, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Временно исполняющим обязанности главы организации избран 67-летний вице-президент организации Отто Кнайтингер.

Соловейчик возглавлял Европейский союз дзюдо с 2007 года. Также он является вице-президентом Федерации дзюдо России.

Ранее EJU отменил Кубок Европы-2022, который должен был пройти в Оренбурге. Помимо этого турнира также отменили Европейский кубок среди кадетов, который планировалось провести со 2 по 3 апреля в Туле.