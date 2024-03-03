Джуниор дос Сантос стал чемпионом Gamebred Bareknuckle MMA

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (23-10) стал первым в истории промоушена Gamebred Bareknuckle MMA чемпионом в тяжелом весе, победив бывшего бойца UFC Алана Белчера (19-9) техническим нокаутом во втором раунде.

Бразилец нанес сильный левый хук, который повалил Белчера на канвас. Дос Сантос стал наносить удары правой рукой, пока рефери не вмешался и не спас Белчера от дальнейших повреждений.

Бой состоялся в ночь на 3 марта в Kia Center в Орландо, США. Gamebred Bareknuckle MMA основана экс-бойцом UFC Хорхе Масвидалем (35-17) и Дином Тулом.