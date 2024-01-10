Глава Федерации бокса Ингушетии: «Александр Емельяненко пришел на свадьбу и попросил убрать со стола алкоголь»

Александр Емельяненко, прошедший почти полугодичный курс реабилитации в Ингушетии, посетил кавказскую свадьбу и попросил убрать со своего стола алкоголь, рассказал «СЭ» руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев.

«Был такой момент — ребята пригласили в соседнюю республику на свадьбу, — отметил Газгириев. — На столе стояла выпивка. Он говорит: «Это почему здесь стоит? Мы же не употребляющие люди». И убрать сказал».

Емельяненко пробыл на реабилитации в Ингушетии семь месяцев — с июня по декабрь 2023 года.