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Сегодня, 08:15

Глава Федерации бокса Ингушетии: «Александр Емельяненко пришел на свадьбу и попросил убрать со стола алкоголь»

Отдел единоборств «СЭ»
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Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Емельяненко, прошедший почти полугодичный курс реабилитации в Ингушетии, посетил кавказскую свадьбу и попросил убрать со своего стола алкоголь, рассказал «СЭ» руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев.

«Был такой момент — ребята пригласили в соседнюю республику на свадьбу, — отметил Газгириев. — На столе стояла выпивка. Он говорит: «Это почему здесь стоит? Мы же не употребляющие люди». И убрать сказал».

Емельяненко пробыл на реабилитации в Ингушетии семь месяцев — с июня по декабрь 2023 года.

Александр Емельяненко. Емельяненко выглядит как мусульманин и даже побывал в Медине. Но, похоже, веру он не поменял

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