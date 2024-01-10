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Сегодня, 08:00

Глава Федерации бокса Ингушетии: «Емельяненко не принял ислам. Он верующий христианин»

Отдел единоборств «СЭ»
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Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев в интервью «СЭ» сообщил, что боец ММА Александр Емельяненко продолжает придерживаться христианского вероисповедания.

Сейчас Емельяненко находится в Саудовской Аравии, где в том числе посетил второй священный для мусульман город — Медину. В сети пошли слухи, что Емельяненко принял ислам.

«Емельяненко принял ислам? Насколько я знаю, нет, — сказал Газгириев. — Вот я разговаривал — нет. Этот человек — верующий христианин. Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть библия. Он знает».

В июне Газгириев привез Емельяненко на реабилитацию в Ингушетию, где он пробыл семь месяцев.

Александр Емельяненко. Емельяненко выглядит как мусульманин и даже побывал в Медине. Но, похоже, веру он не поменял

Александр Емельяненко
ММА
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