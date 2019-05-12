Фрейре нокаутировал Чендлера на Bellator 221

В Чикаго (США) состоялся турнир по ММА Bellator 221. В главном поединке вечера Патрисио Фрейре уже в первом раунде нокаутировал Майкла Чендлера. Победитель завоевал титул чемпиона в легком весе, сохранив при этом чемпионство в полулегкой весовой категории.

В других поединках основного карда Дуглас Лима победил Майкла Пейджа (нокаут, второй раунд). Эй Джей Макки по очкам, единогласным решением судей оказался сильнее Пэта Керрена. Джейк Хагер оказался сильнее Ти Джея Джонса (нокаут в первом раунде), а Тайвен Клэкстон - Джеймса Беннетта (нокаут во втором раунде).