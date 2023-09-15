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Сегодня, 20:46

Фомичев рассказал, что в последний раз дрался за пределами ринга в школе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Действующий чемпион TOP DOG в полутяжелом весе Олег Фомичев рассказал, когда последний раз дрался за пределами ринга.

«Если не считать выступления в ринге, то последний раз я дрался еще в школе. Всегда был неконфликтным человеком, а в различного рода фанатские объединения меня никогда не тянуло. Когда шел в кулачку, думал: «У меня же нет никакого опыта в этом. Вдруг не получится». Но годы занятий боксом всё же сыграли свою роль», — приводит слова Фомичева RT.

Фомичев следующий поединок проведет против Ислама «Джанго» Жангоразова на турнире TOP DOG 23, который пройдет 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED AREN. Их бой станет главным событием вечера. Поединок не носит статус титульного поединка.

Источник: RT
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