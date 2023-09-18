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Сегодня, 10:00

Сидельников покинул команду Емельяненко. Он тренировался с Федором почти 20 лет

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Кирилл Сидельников и Федор Емельяненко.
Фото Соцсети

Российский боец ММА Кирилл Сидельников сообщил «СЭ» об уходе из Fedor Team — команды Федора Емельяненко. Сидельников тренировался с Емельяненко с 2005 года, когда впервые поехал с ним на сбор в Кисловодск.

— Да, я ушел [из Fedor Team], — сказал Сидельников. — Просто так сложились обстоятельства — получились определенные разногласия. И было принято обоюдное решение, что я больше в команде Fedor Team. Но я на своей карьере крест не поставил. Ко мне обрадились с помощью Радмир Илдарович Габдуллин, Ленар Ганеев, предложили выступать у них в Ural FC, сотрудничество с их организацией. Работу в «Уралхиме» предложили, что тоже мне очень интересно. Мне нужно дальше двигаться, дальше жить, дальше кормить семью. Я не имел права отказываться.

— Ты в каких отношениях остался с Федором?

— Сложный вопрос... В сложных, назовем так.

— Все-таки так...

— Да, все-таки так. Я полностью благодарен Федору за все те годы, которые он на меня потратил. Я ему изначально так и сказал, что я ему искренне благодарен. Он был для меня большим примером. Но так происходит в жизни, что люди расходятся.

— Что за разногласия были?

— Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Случились определенные нюансы, недопонимание. Но я не хочу в это влезать, если честно. Я благодарен ему, я его так же люблю, ценю, если ему понадобится моя помощь, — я всегда помогу. Но сейчас вот так вот.

— А Радмир Габдуллин — это, случаем, не причина вашего разлада?

— Там в совокупности много что. Не могу сказать, что именно эта — одна из причин. Там накопленные некоторые моменты. Они еще с того года шли. Плюс какие-то нюансы, по которым можно было пообщаться, поговорить, а Федор их держал в себе. А он их держал в себе, а потом просто выплеснул — и вот так вот получилось.

— А когда у вас был последний разговор с Федором?

— В мае.

Сидельников — шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Сейчас ему 35 лет, на его счету 14 побед и 7 поражений в ММА.

Федор Емельяненко
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