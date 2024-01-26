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Сегодня, 16:52

Зайналов — о том, как выжил после падения с 10-го этажа: «Говорят, что я родился в рубашке»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Зайналов.
Фото Соцсети

Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном прокомментировал падение с 10-го этажа жилого дома в Ростове-на-Дону после попытки спасти своего кота.

«В данный момент тяжело, естественно, но я немного иду на поправку. Через месяц уже буду как огурчик. Все говорят, что я родился в рубашке, — сообщил Mash Зайналов. — Да, [кот] забрался, и я резко включил режим котосохранения. Не знаю, не мог пройти мимо... Казалось, что все контролирую, а оказалось, нет. На случайном участке споткнулся».

Зайналов выступает в российском промоушене Hardcore FC. В последнем поединке он досрочно уступил Захару Амои.

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