Зайналов — о том, как выжил после падения с 10-го этажа: «Говорят, что я родился в рубашке»

Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном прокомментировал падение с 10-го этажа жилого дома в Ростове-на-Дону после попытки спасти своего кота.

«В данный момент тяжело, естественно, но я немного иду на поправку. Через месяц уже буду как огурчик. Все говорят, что я родился в рубашке, — сообщил Mash Зайналов. — Да, [кот] забрался, и я резко включил режим котосохранения. Не знаю, не мог пройти мимо... Казалось, что все контролирую, а оказалось, нет. На случайном участке споткнулся».

Зайналов выступает в российском промоушене Hardcore FC. В последнем поединке он досрочно уступил Захару Амои.