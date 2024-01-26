Дазаев пока не знает, против кого проведет следующий поединок

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев пока не знает, против кого проведет следующий поединок.

«Я приехал в Грозный на сборы. Только-только квартиру нашел для аренды на долгий срок. Новостей что-то нет. Дмитрий Бикрев со Шлеменко какие-то переговоры ведет, а Шлеменко что-то от него бегает... Вернее будет сказать: Бикрев за Шлеменко бегает, я — за Бикревым, Бикрев — от меня... Вот такой вот круговорот. Пока непонятно по бою — с кем, когда, во сколько. В ожидании новостей. Камил Гаджиев там записал какое-то интервью — тоже упомянул этот момент. Я тоже внимательно послушаю — ответ ему приготовлю. Даурен Ермеков должен был тоже приехать сюда, в Грозный, на сборы — после назначения боя. Но так еще и не назначили ему поединок. Мы оба хотели до Рамадана подраться, однако, как видите, нету у нас оппонентов. Приходится пока что быть в ожидании. Но я времени не буду терять — в марте до Рамадана должен состояться чемпионат Казахстана по панкратиону, там выступлю. Это будет отбор на чемпионат мира. Вот я дважды чемпионат мира выигрывал — хочу третий раз выиграть и звание заслуженного мастера спорта Казахстана получить. Вот такие планы», — приводит слова Дазаева Legalbet.kz.

Чемпионский бой Дазаева (12-3-1) и Бикрева (13-3) за пояс AMC Fight Night прошел 11 апреля 2021 года в Москве. Казахстанец сломал палец в первом раунде и проиграл техническим нокаутом в третьем.

24 июня 2023-го должен был пройти реванш, но в процессе подготовки Дазаев получил травму и перенес операцию.