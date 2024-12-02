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Сегодня, 18:09

Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на бой

Руслан Минаев
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Боец MMA Александр Емельяненко подписал контракт с неизвестной организацией.

«Ну вот, люди добрые, подписываю контракт с организацией. Вот здесь тщательно, как у школьника, моя рука лежит и что-то скрывает. Догадайтесь что», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в соцсети.

Емельяненко последний профессиональный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом.

На счету 43-летнего россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Александр Емельяненко
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