Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на бой

Боец MMA Александр Емельяненко подписал контракт с неизвестной организацией.

«Ну вот, люди добрые, подписываю контракт с организацией. Вот здесь тщательно, как у школьника, моя рука лежит и что-то скрывает. Догадайтесь что», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в соцсети.

Емельяненко последний профессиональный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом.

На счету 43-летнего россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.