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Реванш Александра Шлеменко против Анатолия Токова: время начала и где смотреть бой

Александр Шлеменко проведет поединок против Анатолия Токова на RCC 21 14 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Шлеменко.
Фото соцсети

Российские бойцы Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут бой-реванш в рамках RCC 21 в субботу, 14 декабря. Вечера ММА пройдет на спортивной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале UDAR (доступен на «Кинопоиске»).

40-летний Шлеменко в смешанных единоборствах провел 83 боя, в которых одержал 35 побед и потерпел 15 поражений. Также один бой завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

34-летний Токов имеет профессиональный рекорд — 32 победы и три поражения.

Первый поединок соперников состоялся в 2018 году. Тогда Токов победил единогласным решением судей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
ММА
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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