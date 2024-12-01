Минаков назвал интересным потенциальный бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился мнением о возможном поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

«Если Тайсона выпустить в профессиональный бокс, то он сможет навести шороху. Я видел поединок против Джейка Пола, видел моменты, где Тайсон недорабатывал, хотя мог. Я не знаю, какой характер носило это противостояние. Я думаю, что Майк еще конкурентен. Бой Федора с Тайсоном будет интересен. В принципе, и один на спортивной пенсии, и Емельяненко уже далеко от пиковой формы. Это две равнозначные легенды спорта», — цитирует Минакова MMA.Metaratings.

4 февраля 2023 года 48-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. В своей карьере россиянин одержал 40 побед и потерпел 7 поражений. Один из поединков с его участием был признан несостоявшимся.