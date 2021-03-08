Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о дисквалификации Петра Яна и коммерческой выгоде UFC от победы Стерлинга.

Для меня совершенно очевидна вещь, которую было видно еще до боя: что основной проблемой в противостоянии Яна и Стерлинга являлась позиция руководства UFC. Хотело оно или не хотело видеть Петра Яна чемпионом? Информация о трудностях перед боем — подготовка, перелеты — просачивалась, но не подавалась в явном виде и большом объеме. Это тоже деталь, на которую нужно обратить внимание. Эта деталь потом вылилась в то, что происходило в октагоне.

Я смотрел бой Стерлинга и Яна и видел блестящую (в кавычках) заготовку Даны Уайта и команды американца. Стерлинг нагнулся так, как будто хотел поднять фунт стерлингов, а на самом деле сделал это намеренно, если вы обратите внимание. Это большой опыт, а главное — большое количество раз тренированное технико-тактическое действие. Для меня этот факт очевиден. У Петра Яна была даже не доля секунды, а доля доли секунды, чтоб среагировать и оценить, в каком положении находится Стерлинг. Посмотрите, ведь ближнее к Петру Яну колена американца не касалось настила октагона. Естественно, я понимаю Петра, он единоборец, на рефлексе выбросил удар. Подобная история однажды случилась с Роем Джонсом и тоже закончилась дисквалификацией. Сейчас мне хочется только поддержать Петра Яна и от всей души пожелать ему успехов в будущем.

У меня очень большие сомнения, что Дана Уайт пойдет на реванш Стерлинг — Ян, хоть и сказал о нем почти сразу после шоу. Как минимум это точно будет не сразу. Главные опасения — будет ли он вообще? Мы говорили про заготовку Уайта и команды Стерлинга, которая необходима президенту UFC. Это, если хотите, система, которая желает сама регулировать все механизмы внутри нее самой. Единственный мотив Уайта — прибыль. Стерлинг — американец, делая чемпионом которого можно рассматривать перспективу реализации платных трансляций.

С Петром ничего подобного не будет. Фактически Петр Ян, будучи блестящим спортсменом, попал в ту же самую ситуацию, что и Василий Ломаченко в предыдущем своем бою. Большое количество обстоятельств, действовавших против него, привели Ломаченко к поражению. А по сути в частных беседах тот же Боб Арум говорил: «С Ломаченко денег не заработаешь». С Яном, похоже, тоже денег не заработаешь.

Если все-таки реванш состоится, Петру Яну нужно совершенно по-другому построить рисунок боя, приготовить большее количество сюрпризов. Ну и команде нужно сосредоточится. Возможно, взять дополнительную силу для проработки стратегии. Я бы хотел, чтобы Петр познакомился и начал сотрудничество с Федором Емельяненко. Этот человек прошел через многое, он и есть опыт. Их сотрудничество, как мне кажется, было бы продуктивным для обеих сторон.