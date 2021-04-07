Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Ян обратился к Стерлингу: «Ты трус. Готов к реваншу?»

13:46
Петр Ян наносит запрещенный удар Алджамейну Стерлингу. Фото MMA Fighting Сторис Петра Яна. Фото Instagram
Петр Ян наносит запрещенный удар Алджамейну Стерлингу. Фото MMA Fighting
Теги:

Российский боец Петр Ян напомнил обладателю пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу о том, что собирается провести с ним матч-реванш.

«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» – написал Ян в Instagram.

Напомним, 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, был дисквалифицирован и лишен титула.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения в карьере ММА.

Сторис Петра Яна. Фото Instagram
Сторис Петра Яна. Фото Instagram

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...