Ян обратился к Стерлингу: «Ты трус. Готов к реваншу?»
Российский боец Петр Ян напомнил обладателю пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу о том, что собирается провести с ним матч-реванш.
«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» – написал Ян в Instagram.
Напомним, 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, был дисквалифицирован и лишен титула.
На счету Яна 15 побед и 2 поражения в карьере ММА.
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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