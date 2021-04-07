Ян обратился к Стерлингу: «Ты трус. Готов к реваншу?»

Российский боец Петр Ян напомнил обладателю пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу о том, что собирается провести с ним матч-реванш.

«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» – написал Ян в Instagram.

Напомним, 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, был дисквалифицирован и лишен титула.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения в карьере ММА.