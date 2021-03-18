Петр Ян высказался о возможной встрече со Стерлингом и Двалишвили

Российский боец Петр Ян пошутил на тему возможной встречи до боя с Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили.

«Рядом со Стерлингом мыши, которые что-то кудахтают постоянно. Что будет, если случайно встретимся с ним и Двалившили?» Забьем их. Забьем в кашу. Шучу. Все понимают, что такая ситуация до боя не нужна. Чтобы нас всех депортировали домой... Ребята понимают, что это не нужно", — сказал Ян на пресс-конференции.

Ранее, сегодня, 18 марта, Ян заявил, что через 2-3 месяца состоится реванш с американским бойцом Алджамейном Стерлингом.