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UFC 259 Ян - Стерлинг
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Петр Ян высказался о возможной встрече со Стерлингом и Двалишвили

16:41

Российский боец Петр Ян пошутил на тему возможной встречи до боя с Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили.

«Рядом со Стерлингом мыши, которые что-то кудахтают постоянно. Что будет, если случайно встретимся с ним и Двалившили?» Забьем их. Забьем в кашу. Шучу. Все понимают, что такая ситуация до боя не нужна. Чтобы нас всех депортировали домой... Ребята понимают, что это не нужно", — сказал Ян на пресс-конференции.

Ранее, сегодня, 18 марта, Ян заявил, что через 2-3 месяца состоится реванш с американским бойцом Алджамейном Стерлингом.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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