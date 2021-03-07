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Хрюнов — о поражении Яна: «Русский парень отправился в Лас-Вегас, но попал в сети «гидры»

09:59
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Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал дисквалификацию Петра Яна после поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

«На мой взгляд, ситуация с его соперником была тоже натренирована, и его соперник готовил возникновение подобных обстоятельств. И Петр Ян его фактически на рефлексах ударил, думая, что он не касается двумя коленами настила. И это доказательство того, что UFC боролась против своего чемпиона. Хочу выразить слова поддержки Петру Яну, который молодец. Русский парень отправился в Лас-Вегас, но, увы, попал в сети «гидры» во главе с Даной Уайтом. Петр, поддерживаю тебя, и я думаю, что тебя впереди еще ожидают великие победы», — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ.

7 марта Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца. Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/809648-khriunov-o-diskvalifikatsii-iana-sterling-gotovil-etu-situatsiiu

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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