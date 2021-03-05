Петр Ян вступил в перепалку со Стерлингом на битве взглядов: «Сломаю тебя»

В четверг на арене APEX в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция участников титульных боев турнира UFC 259, а после нее состоялась битва взглядов.

Во время стердауна чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян вступил в словесную перепалку со своим соперником — американцем Алджамейном Стерлингом. Видео можно посмотреть на Youtube-канале «Ушатайка».

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.