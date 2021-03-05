Президент Fight Nights Gobal, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и самбо Камил Гаджиев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего боя Петра Яна и Алдажмейна Стерлинга на UFC 259.

«Стерлинг — сильнейший соперник для Яна. Лучшее, что можно было придумать. Да, Петр готовился в США, но это неважно, главное — создать себе условия для подготовки, что он и сделал. Я бы не называл настрой Яна самоуверенным. Боец уверен в своих силах, это вовсе неплохо и должно хорошо сказаться на моральной подготовке», — сказал «СЭ» Гаджиев.

В ночь на 7 марта на турнире UFC 259 пройдет бой за титул в легчайшем весе между действующим чемпионом Петром Яном (15-1) и Алджамейном Стерлингом (19-3). У россиянина семь побед подряд, у американца — пять.

(Елизавета Денисова)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.