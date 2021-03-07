Российский боец UFC Петр Ян заявил «СЭ», что рассчитывает провести реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

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Бой между ними состоялся рано утром в воскресенье на шоу UFC 259 в Лас-Вегасе. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

«Будет решать руководство [UFC], но я думаю, что сейчас это самое логичное решение — сделать реванш. Больше не вижу выхода», — сказал Ян. (Илья Андреев)

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