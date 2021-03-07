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Петр Ян: «Самое логичное решение — сделать реванш со Стерлингом»

10:08
Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян. Фото AFP
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Российский боец UFC Петр Ян заявил «СЭ», что рассчитывает провести реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

7&nbsp;марта. Ян&nbsp;уступил Стерлингу и&nbsp;лишился титула UFC.Нелегальный удар Яна по голове Стерлинга: из-за этого приема россиянин лишился титула UFC

Бой между ними состоялся рано утром в воскресенье на шоу UFC 259 в Лас-Вегасе. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

«Будет решать руководство [UFC], но я думаю, что сейчас это самое логичное решение — сделать реванш. Больше не вижу выхода», — сказал Ян. (Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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