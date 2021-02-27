Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал случай с бездомным в США.

«Несколько раз снимал, разных чудиков тут хватает. Они там и обкуренные и под чем-то, это тут, в принципе, в доступности. Ни в коем случае, у меня не было ни мысли, ни грамма, что чернокожий, весь этот момент, расизм. Что теперь — нельзя подшутить над ним, если у него такой же цвет кожи, как и у Алджамейна Стерлинга? Ну это же глупо, согласитесь? Или то, что он там бомж... Он вел себя очень интересно, ходил, остановки гнул. Видно было, что парень че-то употребил.

Petr Yan posted this on his IG before taking it down. pic.twitter.com/4HqbnOvJFN — Chaos (@ricardodiazuno) January 31, 2021

Чисто отметил его, шутка-юмор, сказал ему: «Алджамейн, исполняй нормально». Разошлись с ним в итоге, мы мимо проходили. Тут можешь таких десять штук встретить, пока дойдешь. Писали ли мне после этой истории хейтеры? Тут зависит от того, какой кругозор у тебя, насколько ты ограничен. Кто-то пишет глупости: «Над бомжом издевается». Ну это же глупости.

Не я ж виноват, что он бомж. Вроде не инвалид, руки-ноги есть, а он подбирается. Можно пойти работать грузчиком, еще кем-то. Кто-то выбирает свой путь. Здесь просто был юмор, ничего лишнего", — сказал Ян в интервью «СЭ».

Месяц назад Ян заснял на телефон бездомного на улицах Флориды. Человеку, внешне похожему на его ближайшего соперника Алджамейна Стерлинга, он говорил фразу: «Алджо, не мороси».

(Никита Горшенин)