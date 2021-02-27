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Петр Ян: «Мама перед боем говорит: «Ты сильный, ты можешь»

19:55
Петр Ян. Фото USA Today Sports
Петр Ян. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC Петр Ян рассказал о том, как его напутствует перед боями мама.

«Мамулечка моя, она мне всегда говорит: «Ты сильный, ты можешь». Пытается меня всегда поддержать, по-любому подбодрить, готова отдать все свои силы, всю свою энергию. Так и говорит мне: «Я отдала тебе все свои силы, всю свою энергию тебе». Я люблю ее, мне просто приятно, что сегодня я могу выступать, помогать. Больше ничего не нужно. Любимое мамино блюдо? Да всё. У меня мама отличный повар, она готовит все прекрасно», — сказал Ян в интервью «СЭ».

6 марта Петр Ян проведет первую защиту титула в поединке против Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе.

(Никита Горшенин)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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