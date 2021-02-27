Петр Ян: «К Стерлингу массу не наедал. В бою буду 67-68 кг»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о подготовке к своей первой защите титула против Алджамейна Стерлинга.

«Ни в коем случае массу не наедал. У меня стабильный вес — не больше 70 кг. Все, как обычно. У него генетика такая — они все такие мускулистые. Но тем самым ему нужно гораздо больше кислорода для обогащения всех этих волокон. Не вижу в этом никакой проблемы.

Встречать его проходы коленом? Здесь подходящее колено с ним с места навстречу. Когда скорость двух движущихся объектов, так скажем, умножается. Чистая физика. Здесь он сам идет постоянно. Прыгать к нему, лететь самому — не вижу смысла в этом. Когда идут на тебя, нужно бить коленом навстречу. Летящее колено — я не прыгаю такие удары, потому что он фифти-фифти удар, попал-не попал, тебя поймали в воздухе, сбили, перевели.

Стерлинг все равно опыта набрался (после поражения колено-нокаутом Марлону Мораесу — прим. СЭ), по-любому, выводы сделали. Он теперь маскирует это, через атаки делает. Но ошибки все равно допускаются", — сказал Ян в интервью СЭ.

Поединок Яна и Стерлинга пройдет 6 марта на UFC 259 в Лас-Вегасе.

(Никита Горшенин)