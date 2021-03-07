Петр Ян назвал Стерлинга и Двалишвили «клоунами» за фото с поясом в соцсетях

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян назвал своего соперника Алджамейна Стерлинга и его спарринг-партнера, бойца UFC Мераба Двалишвили «клоунами».

Двалишвили выложил в инстаграме пост с подписью «And New» (и новый чемпион — прим.). Ян оставил под публикацией комментарий «Клоуны».

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за удар запрещенным коленом в 4-м раунде на турнире UFC 259. На момент остановки боя россиянин лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

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